Terremoto oggi Cosenza M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa in Albania di M 4.2

Inizia una nuova settimana, è lunedì 6 giugno 2022, e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono registrate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato come sempre live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico registrato è stato quello avvenuto in provincia di Cosenza, in mare aperto, lungo la Costa Calabra nord occidentale.

Il movimento ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 00:56 della notte passata, fra domenica 5 e lunedì 6 giugno 2022, individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 39.5580 gradi di latitudine, 15.6330 di longitudine, e una profondità di 272 chilometri sotto il livello del mare, quindi un ipocentro decisamente rilevante. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non si trovano comuni in zona, in quanto il terremoto di oggi è avvenuto in mare, mentre le città più vicine sono quelle di Cosenza e Lamezia Terme, distanti rispettivamente 61 e 88 chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO AVVENUTA OGGI A MILO: I DETTAGLI

Un’altra scossa di terremoto si è verificata stamane in Albania di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter, alle ore 6:16, mentre alle ore 7:11 ha tremato Stornare, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, quella di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter a 6 chilometri ad ovest della località di Milo, in provincia di Catania. Il sisma nell’etneo è stato registrato dall’Ingv stamane alle ore 5:25, ed è stato classificato con coordinate geografiche pari a 37.7460 gradi di latitudine, 15.0560 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare.

Come segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), in zona si trovano i comuni ci Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre e Mascali, mentre a livello di città si segnalano Acireale, Catania e Reggio Calabria. Infine riportiamo la scossa di terremoto avvenuta nella serata di ieri in provincia di Grosseto, in località Montieri, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Le tre scosse segnalate su questa pagina non hanno provocato danni ne feriti vista la loro scarsa potenza.











