Terremoto oggi Cosenza M 2.8/ Ingv ultime scosse: continui sismi in tutta la Calabria

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Calabria. Come riferiscono i professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico si è verificato alle ore 1:37 della notte fra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. L’epicentro è stato individuato dall’Ingv a tre chilometri di distanza da Paludi, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche pari a 39.54 gradi di latitudine, 16.65 di longitudine, e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter ed ha interessato da vicino i comuni di Rossano, Cropalati, Caloveto, Longobucco, Crosia, Corigliano Calabro e Calopezzati. La città più vicina è risultata invece essere Cosenza, che dista circa 40 chilometri, mentre Crotone si trova a 65 km dall’epicentro. Il terremoto di questa notte, vista anche la sua moderata entità, non ha provocato danni ne feriti.

ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO A CATANZARO

Continua quindi a tremare la Calabria, come testimoniato anche da un nuovo ennesimo terremoto avvenuto in località Albi, in provincia di Catanzaro, una zona dove ormai da giorni si stanno verificando una serie di scosse telluriche. L’ultima, quella di ieri sera alle ore 19:27, un evento di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, con profondità 6 chilometri, e che ha riguardato i paesi di Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Fossato Serralta e Zagarise. Anche in questo caso, non sono stati registrati danni ne tanto meno dei feriti. Infine, sempre restando nella zona, segnaliamo una nuova scossa nel mar Tirreno meridionale, al largo, di fronte alla provincia di Cosenza. Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica Ingv in Roma alle ore 17:20 di ieri sera, ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 258 chilometri sotto il livello marino: nessun danno ne feriti.

