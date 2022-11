Terremoto oggi Cosenza M 3.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Udine

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto a Cosenza. In base al bollettino aggiornato live dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico in questione è avvenuto di preciso a due chilometri da Verbicaro, in provincia di Cosenza, ed ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi. Il sisma è stato registrato alle ore 5:37 di stamane e non ha causato alcun danno. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv a cinque chilometri a nord di Pietralunga, nella regione Umbria, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:44 della notte scorsa.

L’Ingv fornisce come sempre le coordinate geografiche del sisma che sono state 43.4840 gradi di latitudine, 12.4270 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, sono stati segnalati Apecchio, Piobbico, Città di Castello, Montone e Cantiano, località del perugino ma anche del pesarese, visto che il terremoto è avvenuto a cavallo fra Marche e Umbria. In ogni caso Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 42 chilometri, con Arezzo a 44, quindi Pesaro a 62 e Fano alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI A FORNI DI SOTTO E IN PORTOGALLO: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnato nella giornata di oggi un terremoto anche a Forni di Sotto, in provincia di Udine, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 2:42 della notte passata, e registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 46.3270 gradi di latitudine, 12.6300 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 11 chilometri sotto il livello del mare.

Vengono inoltre segnalate nella zona le località di Claut, Forni di Sopra, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Andreis, paesi della provincia di Udine ma anche Pordenone, e proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 41 chilometri, con Udine più staccata a 55, quindi Treviso a 79, e infine Bolzano a 99. Segnaliamo a chiusura del pezzo anche una scossa di terremoto avvenuta oggi in alcune isole dell’oceano Atlantico appartenenti al Portogallo, con una magnitudo di 5.8 gradi, registrata alle ore 3:51 in Italia, le 1 e 51 locali.

