Terremoto oggi Cosenza: M 4.3-4.8/ INGV ultime scosse: forte sisma, trema la Calabria

Fortissima scossa di terremoto segnalata oggi pomeriggio in Calabria tra Cosenza, Rende, Catanzaro e Lamezia Terme: le prime stime provvisorie date dal servizio INGV su Twitter parlano di un grado di magnitudo tra il 4.3 e il 4.8 nelle intere provincie di Cosenza e Catanzaro provocando panico e timore per i cittadini che hanno assistito e udito distintamente la lunga scossa sismica. In giornata erano state solo due le scosse sismiche di un certo rilievo, la prima in zona L’Aquila (grado M 2.0 Richter) e la seconda in Sicilia presso le Isole Eolie, ma con un grado M 2.4 Richter che non aveva per nulla preoccupato la centrale nazionale INGV. Ora per il forte terremoto ravvisato in Calabria spaventa decisamente di più in una popolazione già segnata dall’allarme Coronavirus espanso di fatto a tutta la nazione: secondo i dati forniti da INGV la scossa sismica è stata avvertita distintamente tra i comuni di Rende, Lamezia Terme e le intere provincie di Catanzaro e Cosenza: le segnalazioni sono diverse via social e sul web anche se al momento risulta prematuro fare una stima di danni presunti sulle zone colpite.

TERREMOTO FORTISSIMO IN CALABRIA: SCOSSA M 4.3-4.8 A COSENZA

Il terremoto di grado compreso tra la magnitudo 4.3 e la 4.8 è avvenuto alle ore 17.02 ed è stato immediatamente percepito dalla gente che ha iniziato a scrivere sui social delle fortissime vibrazioni avvertite specie ai piani alti delle abitazioni dei comuni “coinvolti”. Secondo le stime prodotte dalla centrale europea CSEM-EMSC il terremoto in Calabria avrebbe avuto magnitudo pari al 4.7 della scala Richter, con ipocentro calcolato a circa 10 km di profondità sotto il livello del terreno e con l’epicentro invece prodotto a circa 5 km dal comune di Cosenza, 60 da Catanzaro e circa 370 dalla costa dell’Albania. Pochi minuti prima della scossa avvertita in Calabria, un altro sisma è stato segnalato da INGV nel Mar Tirreno al largo delle coste calabre e potrebbe essere immediatamente legato allo sciame sismico in corso: in quel caso il grado di magnitudo è stato di 3.4, ben al di sotto di quanto poi avvenuto pochi minuti più tardi presso il Catanzarese e soprattutto il Cosentino.

