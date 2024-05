Terremoto oggi Cosenza ML 2.0/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Mar Tirreno

Torna anche in questo lunedì 6 maggio l’appuntamento con il bollettino del terremoto di oggi, grazie ai dati che ci vengono restituiti dal sito dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto a 11 km a Nord di Albi, in provincia di Cosenza, alle 05:27:09 con coordinate geografiche latitudine 39.1250 e longitudine 16.5790. La scossa è stata registrata ad una profondità di 8 km e localizzata dalla Sala Sismica di Roma. Tra i Comuni più vicini troviamo Albi, Taverna, Sorbo San Basile, Cotronei, Panettieri, Magisano, Carlopoli, Cicala, Fossato Serralta, Bianchi, Parenti, Colosimi e ancora un’altra manciata di paesini più o meno grandi.

Il terremoto è stato inoltre localizzato a 24 km a Nord di Catanzaro, a 24 km a Nord Est di Lamezia Terme, a 34 km a Sud Est di Cosenza e a 47 km a Ovest di Crotone. Vista la magnitudo piuttosto contenuta, però, il sisma non ha creato danni né è stato avvertito da gran parte della popolazione.

Non solo Calabria e terra ferma: scosse anche in mare. Nella mattinata del 6 maggio un terremoto è stato registrato nel Tirreno Meridionale alle 06:27:54. La scossa, di magnitudo ML 3.5 ha coordinate geografiche latitudine 39.0140 e longitudine 15.3490 ed è avvenuta ad una profondità di 272 km. Nessun Comune italiano si trova a 20 km dall’epicentro mentre tra le città entro i 100 km troviamo Lamezia Terme, a 84 km, così come Cosenza. A 94 km più a Sud si trova invece Messina. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione, vista la profondità particolarmente importante.

Sono giorni di movimenti per la Calabria e le coste circostanti: ieri una scossa di terremoto di M 2.6 è stata registrata in provincia di Reggio Calabria, a Cittanova. Il sisma si è verificato alle 04:47 di domenica mattina con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3240, 16.0770 ad una profondità di 16 km, come comunicato dal sito Ingv.











