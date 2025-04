Questa notte, 9 aprile 2025, un sisma di magnitudo ML 2,4 ha coinvolto la Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza, precisamente alle 03:33 ora italiana; il terremoto oggi, registrato a 56 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate 39,1583 di latitudine e 15,9882 di longitudine, a circa 8 km dai centri abitati di Belmonte Calabro e Amantea.

Anche se con un’intensità lieve e moderata, il terremoto oggi potrebbe essere stato avvertito nei comuni vicini, come Longobardi, San Pietro in Amantea e Fiumefreddo Bruzio, zone abituate a una discreta attività sismica: quest’area è infatti classificata a media pericolosità, ma episodi come questo ricordano l’importanza del monitoraggio continuo e della prevenzione antisismica.

Terremoto oggi in Costa Calabra: la situazione nei comuni vicini

L’epicentro del terremoto oggi si trova a 28 km a sud-ovest di Cosenza e a 35 km a nord-ovest di Lamezia Terme, due delle città più popolose dell’intera regione calabra; i comuni entro un raggio di 20 km dall’epicentro, tra cui San Lucido e Aiello Calabro, contano circa 35.000 residenti che potrebbero aver percepito la scossa.

Da segnalare che – al momento – non si registrano danni a persone o infrastrutture, presumibilmente grazie alla profondità ipocentrale che ha attenuato gli effetti in superficie.

Questo terremoto oggi rientra nella normale attività sismica della zona, dove sono frequenti eventi di bassa intensità di questa tipologia: la provincia di Cosenza è difatti una delle più a rischio sismico dell’intero territorio calabro e – secondo la classificazione della Protezione Civile – molte aree fanno parte della Zona 1 (altissima pericolosità) e Zona 2 (elevata pericolosità).

Nel frattempo si mantiene comunque alta l’attenzione, monitorando possibili repliche sismiche o scosse di assestamento della medesima intensità.