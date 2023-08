Terremoto oggi Costa Marchigiana Anconetana ML 3.2/ Ingv ultime notizie: sisma anche a Muro Lucano

TERREMOTO OGGI SULLA COSTA MARCHIGIANA ANCONETANA

Non sono mancate le scosse di terremoto anche a Ferragosto, ma fortunatamente la loro entità non è tale da destare preoccupazione. In particolare, oggi martedì 15 agosto 2023, sono state registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ben quattro scosse sismiche sulla Costa Marchigiana Anconetana. La scossa più forte è stata quella di magnitudo ML 3.2 sulla scala Richter, segnalata alle ore 09:56.

L’epicentro del terremoto è stato individuato con precisione dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.9060, longitudine 13.3420 e ipocentro profondità di 10 km. Le altre tre scosse sismiche registrata nella stessa zona sono state di magnitudo ML 2.6 e 2.1 sulla scala Richter. Da segnalare anche la scossa di terremoto di magnitudo ML 2.9 che invece è avvenuta in Abruzzo, con epicentro a sei chilometri da Massa d’Alba, in provincia dell’Aquila.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN BASILICATA

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo ML 3.2 è stata invece registrata in Basilicata alle ore 05:57 di oggi, martedì 15 agosto 2023. In questo caso, l’epicentro è stato individuato a sei chilometri da Muro Lucano, in provincia di Potenza. Per quanto riguarda le coordinate geografiche: latitudine 40.7140, longitudine 15.4290 e con ipocentro ad una profondità di 5 chilometri. Inoltre, la Sala Sismica di Roma dell’Ingv ha fornito la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro che è stato individuato vicino Muro Lucano. Si tratta di San Gregorio Magno (SA), Ricigliano (SA), Castelgrande (PZ), Romagnano al Monte (SA), Balvano (PZ), Buccino (SA), Bella (PZ), Colliano (SA), Palomonte (SA), Laviano (SA), Valva (SA), Salvitelle (SA), Santomenna (SA), Pescopagano (PZ), Vietri di Potenza (PZ), Baragiano (PZ), Castelnuovo di Conza (SA), San Fele (PZ), Sant’Andrea di Conza (AV), Rapone (PZ), Oliveto Citra (SA), Auletta (SA), Caggiano (SA), Contursi Terme (SA), Ruvo del Monte (PZ), Conza della Campania (AV), Pertosa (SA), Savoia di Lucania (PZ), Senerchia (AV), Calabritto (AV), Picerno (PZ) e Sicignano degli Alburni (SA).

