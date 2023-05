Terremoto oggi Costa Marchigiana Pesarese ML 2.7/ Ingv ultime notizie: scossa a 8 km

Nuovo terremoto anche in questa giornata del 7 maggio 2023. La terra ha tremato al largo della Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. La scossa, di magnitudo ML 2.7, si è registrata alle 08:16:13 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 43.9460 e longitudine 13.3260. Il movimento tellurico si è verificato ad una profondità di 8 km. Anche questa scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Nessun comune entro i 20 km dall’epicentro è stato interessato dalla scossa. Passando alle città vicine con almeno 50.000 abitanti, dato racconto dall’INGV, vediamo che il terremoto è avvenuto a 27 km a est di Fano, che conta 60.888 abitanti. A 33 km a est troviamo invece Pesaro, mentre a 40 km a nord-ovest c’è Ancona che invece conta più di 100mila abitanti. A 62 km a est c’è Rimini a quasi 150mila abitanti mentre a 89 km a est c’è Cesena che conta quasi 100mila abitanti. Nessun danno a persone o cose.

Terremoto anche alle Isole Eolie e a Melito Irpino

Non solo Costa Marchigiana Pesarese: un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto anche in Sicilia e in particolare nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina, alle ore 07:09:08 italiane. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 38.5040, 14.4750 ed è stato registrato ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE di Catania.Nessun comune si trova a 20 km dall’epicentro mentre per quanto riguarda i comuni di almeno 50.000 abitanti, ne contiamo solamente uno: Bagheria (55387 abitanti). La scossa è avvenuta a 96 Km a nord-est del comune.

Infine scossa nella notte anche a Melito Irpino. Il terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona a 2 km N Melito Irpino (AV), alle 02:07:40 di questo 7 maggio 2023. La scossa è stata registrata con latitudine 41.1190 e longitudine 15.0530 ad una profondità di 21 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Tanti in questo caso i comuni vicini sia minori a 50.000 abitanti sia superiori. Tra i più noti troviamo Benevento, Avellino, Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Napoli.











