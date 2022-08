Terremoto oggi Costa Siciliana nord-orientale M 2.5/ Ingv ultime notizie: Martello…

Quali sono i terremoti di oggi, 23 agosto 2022, in Italia? La terra trema quotidianamente, con scosse più o meno intense, più o meno profonde e dunque pericolose. Oggi, un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona della Costa Siciliana nord orientale, nella provincia di Messina. Rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma, la scossa è avvenuta all’1:22:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3320, 15.2570 ad una profondità di 113 km. Il terremoto, di magnitudo 2.5, non dovrebbe aver creato danni a persone o cose.

15enne accoltellato a Busnago/ Rissa per uno sguardo finisce nel sangue

Il terremoto è stato localizzato a 30 Km a NW di Messina, 42 Km a NW di Reggio di Calabria, 80 Km a N di Acireale, 93 Km a N di Catania. Poco dopo, alle 04:15:55, è avvenuto un altro terremoto di magnitudo ML 2.3 nella zona a 4 km S Laganadi, in provincia di Reggio Calabria. La scossa ha coordinate geografiche latitudine 38.1440 e longitudine 15.7400 ad una profondità di 52 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Tra i terremoti di oggi, da segnalare anche una scossa in provincia di Perugia. Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è stato registrato nella zona a 1 km N da Vallo di Nera (PG), alle ore 04:36:41. Analizzando lecoordinate geografiche, la latitudine è di 42.7760 e la longitudine di 12.8640 con una profondità di 15 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata registrata a 11 km da Spoleto, 14 da Cascia e 19 da Norcia.

Incidenti oggi, a Milano muore una donna in scooter/ In Sardegna deceduto 53enne

Un’altra scossa in mare è stata registrata nel Tirreno Meridionale con magnitudo ML 2.1 alle 07:13:58 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4580, 15.5150 ad una profondità di 133 km. Infine a Martello, in provincia di Bolzano, è stato registrato un terremoto di magnitudo ML 2.3 a 2 km dal paese alle ore 08:34:53 con coordinate geografiche (lat, lon) 46.5510, 10.7720 ad una profondità di 11 km. Anche in questo caso non dovrebbero esserci stati danni a persone o cose.