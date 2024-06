Terremoto oggi Crotone M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa di M 4.2 in Svizzera

E’ martedì 4 giugno 2024, e come ogni giorni andiamo a scoprire insieme anche oggi l’elenco delle principali scosse di terremoto che sono state registrate sul nostro territorio nelle ultime ore. Stando al bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vucanologia, il principale evento tellurico è quello avvenuto a sei chilometri a nord di Carfizzi, in provincia di Crotone, nella regione Calabria.

Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter registrato nel cuore della notte passata, leggasi alle ore 3:30 fra lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 39.3590 gradi di latitudine, 16.9960 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nel raggio di 20 chilometri sono stati individuati i comuni di Cirò, Melissa, Umbriatico, Crucoli e San Nicola dell’Alto, mentre la città più vicina è risultata essere Crotone, distante 33 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro più staccata a 61, quindi Cosenza a 64 e Lamezia Terme a 72.

TERREMOTO A CROTONE E IN SVIZZERA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata alle ore 00:14 minuti di oggi, quindi poco dopo la mezzanotte di ieri, a due chilometri a nord ovest di Melissa, sempre in provincia di Crotone. In questo caso l’evento tellurico è stato più leggero di quello precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma ha avuto come coordinate geografiche 39.3230 gradi di latitudine, 17.0120 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Carfizi, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Cirò e Pallagorio, mentre la città più vicina è risultata essere anche in questo caso Crotone, distante 29 chilometri, con Catanzaro a 59, quindi Cosenza a 65 e Lamezia Terme a 71. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter avvenuta in Svizzera la notte scorsa, alle ore 2:34: non ci sono segnalazioni di feriti o danni.

