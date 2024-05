Terremoto oggi Crotone M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 29 maggio 2024, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore in Italia. Spulciamo come al solito il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per scoprirlo, a cominciare dall’evento tellurico che si è verificato a 3 chilometri a sud ovest di Cirò, in provincia di Crotone, nella regione Calabria.

L’evento tellurico, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 39.3620 gradi di latitudine, 17.0320 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato registrato nel cuore della notte scorsa, alle ore 1:07 fra martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024, e in zona sono stati individuati i comuni di Melissa, Crucoli, Carfizzi, Cirò Marina e San Nicola dell’Alto. La città più vicina è invece risultata essere Crotone, distante 32 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro più staccata a 63, quindi Cosenza a 67 e infine Lamezia Terme a 75 chilometri.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, quella localizzata a tre chilometri a est di Molochio, in provincia di Reggio Calabria. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 4:52 della notte passata, sempre registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.3180 gradi di latitudine, 16.0690 di longitudine e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Cittanova, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, Varapodio e Oppido Mamertina. Reggio Calabria, distante 44 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Messina più staccata a 47, quindi Lamezia Terme a 76, infine Catanzaro a 80.

