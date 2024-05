Terremoto oggi Crotone M 2.3/ Ingv ultime notizie, sciame sismico in Calabria nella notte

Anche oggi, giovedì 30 maggio 2024, andiamo a fare il punto come ogni giorno sulle principali scosse di terremoto che sono state registrata in Italia nelle scorse ore. A riguardo facciamo affidamento sul bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha registrato una scossa di terremoto a quattro chilometri a nord est di Melissa, in provincia di Crotone, una zona che sta continuando a tremare in questi giorni.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.7/ Musumeci: “1.250 edifici risultano ad elevato rischio sismico”

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:16 durante la notte passata fra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2024. L’epicentro della scossa di oggi è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 9.3320 gradi di latitudine, 17.0630 di longitudine e una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in un raggio di 20 km sono stati Cirò, Cirò Marina, Strongoli, Carfizzi e San Nicola dell’Alto, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Crotone, distante 28 chilometri, con Catanzaro più staccato a 62, quindi Cosenza a 70 poi Lamezia Terme a 75.

TERREMOTO OGGI CROTONE M 3.9/ Ultime notizie Ingv: scossa sismica vicino a Crucoli

TERREMOTO OGGI A CIRÒ, I DETTAGLI INGV

Sempre nella provincia crotonese, dove la scorsa notte è andato in scena uno sciame sismico, è stata registrata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter con epicentro un chilometro a sud ovest di Cirò.

Anche in questo caso a comunicare l’evento tellurico è stata la Sala Sismica INGV-Roma, precisando che il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 43 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 39.3760 gradi di latitudine, 17.0520 di longitudine e una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati Crucoli, Cirò Marina, Melissa, Carfizzi e San Nicola dell’Alto. Anche in questo caso Crotone è risultata la città più vicina, a 33 chilometri di distanza, con Catanzaro a 65, quindi Cosenza a 69 e infine Lamezia Terme a 77.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 1.7/ Bollettino Ingv Napoli, 274 sismi nell'area flegrea la scorsa settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA