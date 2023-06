Terremoto oggi Crotone M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rimini

Andiamo a scoprire anche oggi, giovedì 1 giugno 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate nel nostro Paese. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma “importante” è quello che si è verificato a cinque chilometri a sud est della località di Strongoli, in provincia di Crotone, nella regione Calabria. Ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato l’ultimo sisma di uno sciame che si è verificato stamane poco prima dell’alba, precisamente alle ore 4:41, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.2260 gradi di latitudine, 17.0750 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Rocca di Neto, Melissa, Casabona, San Nicola dell’Alto e Carfizzi, tutti paesi del crotonese. Proprio Crotone è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante 17 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro più staccata a 55, quindi Lamezia Terme a 71 e infine Cosenza alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI A RIMINI: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi anche un’altra scossa di terremoto, in questo caso a tre chilometri a est di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 5:22 di stamane, in una zona con coordinate geografiche di 44.0780 gradi di latitudine, 12.4830 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare.

In zona i comuni localizzati sono stati quelli di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina e Gatteo, note località marittime della Romagna dislocate fra la provincia di Forlì-Cesena e di Rimini. Proprio quest’ultima città è risultata la più vicina al sisma, distante solo 7 chilometri, con Cesena più staccata a 20, quindi Forlì e Pesaro a 39. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne feriti.

