Terremoto oggi Crotone M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

Anche oggi, martedì 9 maggio 2023, andiamo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come sempre ci affidiamo all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tramite il suo sito aggiornato live ha evidenziato un movimento tellurico in provincia di Crotone, di preciso lungo la costa ionica crotonese, in Calabria. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2,6 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 00 e 54 minuti fra lunedì 8 e martedì 9 maggio 2023.

Terremoto oggi Campi Flegrei Md 2.8/ Ingv ultime notizie: scossa in Campania

Le sue coordinate geografiche, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.0190 gradi di latitudine, 17.1950 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini sono risultati Isola di Capo Rizzuto, e Cutro, teatro poche settimane fa del tristemente noto naufragio di migranti. La cittadina più vicina è invece risultata essere Crotone, distante 9 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro più staccata a 53, quindi Lamezia Terme e 76 e Cosenza a 87.

Terremoto oggi Costa Marchigiana Pesarese ML 2.7/ Ingv ultime notizie: scossa a 8 km

TERREMOTO OGGI A CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Campania, precisamente in località Campi Flegrei, una delle zone sismiche più attive d’Italia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2,8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 00 e 33 minuti di ieri, e con coordinate geografiche di 40.8260 gradi di latitudine, 14.1360 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Per la Sala Operativa INGV-OV (Napoli), il sisma è stato individuato nei pressi di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Pozzuoli, distante solo 5 chilometri, con Napoli più staccata a 10 chilometri e quindi Giugliano in Campania a 13, poi Casoria a 16. Le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Agrigento M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA