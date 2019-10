Terremoto oggi Crotone M 2.7/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Catania

Oggi, venerdì 18 ottobre 2019, si è verificato un terremoto sulla costa Ionica. A darne comunicazione è stato l’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che fornisce tutti i dettagli di questo nuovo sisma. La scossa è stata registrata dai sismografi sulla costa ionica Crotonese, nel mar Ionio calabrese. Il terremoto si è verificato di preciso alle ore 3:55 della notte fra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche sono state latitudine 39.18 e longitudine 17.18, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 8 chilometri sotto il livello del mare. Fra i paesi interessati dal sisma troviamo Crotone, che dista circa 12 chilometri dall’epicentro, ma anche Strongoli, Rocca di Neto e Melissa. Il terremoto, vista anche la sua moderata entità, non ha provocato danni alle strutture degli edifici ne tanto meno feriti.

TERREMOTO OGGI: SISMA ANCHE A MILO, CATANIA

Durante la notte da poco passata si è verificato un altro sisma, in Sicilia, nel parco dell’Etna, teatro più volte negli scorsi mesi di altri movimenti tellurici. Sempre in base a quanto raccoglie e comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata registrata alle ore 3:06 fra giovedì e venerdì 18 ottobre, in quel di Milo, comune in provincia di Catania, a due passi dal vulcano Etna. Un sisma leggermente più importante rispetto a quello calabrese, di magnitudo 3.3 e avente coordinate geografiche 37.73 gradi di latitudine, e 15.11 gradi di longitudine (profondità, 9 chilometri sotto il livello del mare). I comuni interessati dalla scossa, oltre a Milo, sono stati Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina e Giarre, mentre a livello di cittadine, nel raggio di una sessantina di chilometri troviamo Acireale, Catania, Reggio Calabria e infine Messina. Anche in questo caso non ci sono stati danni ne feriti.

