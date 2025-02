Sono state diverse le scosse di terremoto di oggi ma tutto sommato lievi e nessuna sopra la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter Partiamo da quanto avvenuto nella regione Calabria, precisamente a quattro chilometri a nord ovest di Melissa, in provincia di Crotone. L’Ingv ha segnalato un sisma con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:21 della notte passata, non troppo distante da Carfizzi e San Nicola dell’Alto.

La scossa di terremoto oggi è stata segnalata a 31 chilometri da Crotone e a 60 da Catanzaro. Restiamo al sud Italia per un altro movimento tellurico superiore alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, quello avvenuto in provincia di Messina, in mare ma a poca distanza dalla costa. Il sisma è stato segnalato alle ore 4:12 con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, e come epicentro viene comunicato Villafranca Tirrena e Spadafora. Siamo a circa una ventina di chilometri da Messina, ma anche a 36 da Reggio Calabria.

TERREMOTO OGGI, LE SCOSSE CONCENTRATE AL SUD

Si continua restando ancora al sud, con un sisma al di sotto della magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter segnalato in quel di Chiaramonet Gulfi, in provincia di Ragusa. In zona Gulfi e Comiso, l’Ingv ha segnalato un evento a 12 chilometri da Ragusa e a 13 da Vittoria, per un sisma di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter alle ore 4:53 della notte passata.

A Catanzaro, quasi nessuno ha udito il sisma delle ore 5:55 di stamane di Miglierina, vicino ad Amato e Marcellinara, evento sismico molto leggero con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ad una decina di chilometri dal capoluogo di provincia. Chiudiamo con una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, quella localizzata poco prima dell’una della notte passata, alle ore 00 e 58 minuti, con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter.

