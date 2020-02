Terremoto oggi Crotone M 3.1/ Ingv ultime scosse, sciame fra Cirò e Albi

Numerose le scosse di terremoto che si sono verificate nella notte di oggi in Italia. La più significativa ci giunge senza dubbio dalla Calabria, e precisamente dalla costa ionica, in provincia di Crotone. Come riferito dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’evento sismico è stato di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter, e si è verificato alle ore 4:37 della notte fra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio. Le coordinate geografiche sono state di 39.38 gradi di latitudine e 17.15 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata a 19 km sotto il livello del mare. Il sisma è andato a colpire una zona che sta tremando in continuazione negli ultimi giorni, tenendo conto che dal 5 febbraio ad oggi sono state già quattro le scosse superiori alla magnitudo di 2.0 gradi, fra cui la più grave, di 3.1, avvenuta appunto di poche ore fa. L’evento ha interessato da vicino i comuni di Cirò Marina, Cirò, Melissa, Crucoli, Strongoli, Carfizzi, San Nicola dell’Alto e Terravecchia, mentre le città più vicine all’epicentro restano Crotone, Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme.

ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A CATANZARO

Al momento non risultano esservi danni ne feriti, ma non sono da escludere eventuali controlli nelle strutture pubbliche nelle prossime ore. Altra scossa sempre in Calabria, qualche chilometro più a ovest rispetto al precedente sisma. Alle ore 6:59 di stamane, un nuovo movimento tellurico nel catanzarese, altra zona che sta tremando ormai con frequenza preoccupante da settimane. Ad Albi un sisma di magnitudo 2.3 gradi ha destato dal torpore i residenti della zona. Un movimento con ipocentro di 10 km, e che non ha comunque provocato danni ne feriti, ma solo un lieve spavento. Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto sempre al sud Italia, questa volta al largo della costa siracusana della Sicilia. Alle ore 3:25 della notte passata, un evento di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, con profondità di 28 chilometri, ha interessato la provincia di Siracusa, non provocando danni ne feriti.

