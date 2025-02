Non si è ancora arrestato lo sciame di scosse di terremoto che da tutta la giornata di oggi (specialmente dal primissimo pomeriggio) ha interessato l’area calabrese di Crotone: dopo tutti gli eventi tellurici dei quali trovate i dettagli nelle prossime righe – e che hanno avuto come picco un sisma da 3.7 registrato alle ore 14:11 – dopo le 15 i movimenti terrestri hanno ripreso a destare non poche preoccupazioni tra la popolazione.

Alle ore 15:16 – infatti – i sismografi dell’Ingv hanno registrato l’ennesimo terremoto nell’area di Scandale (alle coordinate 39.1040, 16.9720) con una magnitudo di 3.1 che è stata immediatamente replicata alle 15:20 da un altro evento del tutto identico che ha colpito l’area di Cutro (coordinate: 39.0810, 16.9880); mentre alle 15:21 e alle 15:22 sono stati rilevati altri due sismi (nuovamente) a Cutro e San Mauro Maschesato che hanno toccato rispettivamente i gradi 2.3 e 3.0 sulla scala Rchter- (Agg di LD)

SCIAME SISMICO A CROTONE: TRE SCOSSE DI TERREMOTO NELLA GIORNATA DI OGGI

Tre scosse di terremoto si sono verificate negli scorsi minuti in provincia di Crotone, tre eventi tellurici particolarmente significativi visto che tutti e tre sono stati ravvicinati e soprattutto hanno avuto una magnitudo superiore ai 3.0 gradi sulla scala Richter. Il primo sisma, come da bollettino pubblicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto alle ore 13:40 di oggi, a tre chilometri a est di Scandale.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.5 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto vicino a San mauro Marchesato nonché Santa Venerina, ma anche a 12 chilometri da Crotone. La seconda scossa di terremoto oggi è stata invece localizzata alle ore 14:05 a due chilometri a est di Santa Severina, sempre nella provincia di Crotone, ed ha avuto una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato quindi localizzato sempre nella stessa zona anche se un po’ più spostato dalla cittadina calabrese, essendo a 18 chilometri da Crotone e a 40 da Catanzaro.

TERREMOTO CROTONE, DIVERSI EVENTI SISMICI IN ZONA

Infine l’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi a Crotone, quella delle ore 14:11 a cinque chilometri a sud est di Scandale, vicino a San Mauro Marchesato e Cutro e sempre a 12 chilometri da Crotone con una magnitudo di 3.7 che rappresenta il picco della giornata.

Si è trattato quindi di tre scosse di terremoto molto ravvicinate fra di loro. che sono state anticipate da quattro scosse di terremoto in fila, fra le ore 13:12 e le ore 13:25, sempre con epicentro Scandale, ma decisamente più lievi, visto che la magnitudo è stata di minimo 1.4 gradi e massima 1.6. Da segnalare anche un’altra scossa in provincia di Crotone, quella delle ore 13:45 di magnitudo 1.6 gradi, quindi fra la prima di 3.5 e la seconda di 3.4.

TERREMOTO CROTONE, LE PAROLE DEL SINDACO DI SCANDALE

Alla luce di questi eventi sismici in serie è probabile che siano scattati dei controlli anche perchè le tre scosse superiori alla magnitudo di 3.0 gradi sono state abbastanza forti, tenendo conto che sono state avvertite anche a Lamezia Terme e Catanzaro. E’ quindi probabile, come da prassi, che siano scattati i controlli presso gli edifici pubblici ma anche le scuole, anche se al momento si tratta solo di ipotesi e nulla più.

Non vi sono neanche segnalazioni di eventuali danni ad abitazioni, magari la caduta di qualche calcinaccio, mentre sarebbero diverse le segnalazioni riportate sui social proprio in questi minuti, in concomitanza con i tre eventi sismici. Antonio Barberio, sindaco di Scandale, ha parlato con i microfoni dell’agenzia di stampa Ansa spiegando che le tre scosse sono state chiaramente avvertite ma che non si sono verificati danni e nemmeno scene di panico, visto che nessuno è sceso in strada, come ad esempio accade spesso e volentieri in queste situazioni. Attesi aggiornamenti nel corso della giornata per comprendere se le scosse proseguiranno o meno.