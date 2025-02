Facciamo il punto quotidiano sulle scosse di terremoto oggi, anticipandovi che anche la giornata odierna, venerdì 28 febbraio 2025, così come accaduto negli ultimi giorni, è iniziata in maniera decisamente tranquilla, senza alcun evento sismico di spicco. Continua la fase di tranquillità anche ai Campi Flegrei, l’area più attiva d’Italia dal punto di vista sismico, dove gli sciami sismici di una settimana fa si sono fortunatamente fermati, lasciando spazio a sporadiche scosse dalla magnitudo contenuto. Nessuno ovviamente può dire fino a quando durerà tale situazione, ma in ogni caso per il momento la caldera sembrerebbe essere tornata in stand by.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino Ingv: suolo sollevato di un centimetro fra il 15 e il 16 febbraio

Ma vediamo quali sono state le principali scosse di terremoto oggi, tutte molto leggere, come ad esempio quella avvenuta a due chilometri a sud est di Cortemilia, in provincia di Cuneo, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato alle ore 6:18 di questa mattina, vicino a Olmo Gentile e Perletto (siamo nella regione Piemonte), ma anche a 36 chilometri di distanza da Savona e a 37 da Asti. Proseguiamo con la scossa di terremoto, sempre di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, avvenuta a Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena alle ore 5:46 di stamane.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche nella provincia di Catania

TERREMOTO OGGI, I PRINCIPALI EVENTI SISMICI DELLE ULTIME ORE

L’epicentro dell’evento sismico è stato individuato vicino a Bagno di Romagna e Casteldelci, nonché ad una 40ina di chilometri dalla cittadina toscana di Arezzo, nonché da Cesena, sisma quindi segnalato vicino al confine fra Emilia Romagna e Toscana.

Nella serata di ieri è stata invece segnalata una scossa di terremoto con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter lungo il mar Tirreno Meridionale, ad un centinaio di chilometri da Cosenza e da Messina, quindi fra Sicilia e Calabria. Infine segnaliamo una cossa di terremoto avvenuta alle ore 23:15 della serata di ieri ad un chilometro di distanza da Miglierina, in provincia di Catanzaro, ad un undici chilometri dalla cittadina calabrese e a 15 da Lamezia Terme.

Terremoto Campi Flegrei/ Centro Plinius: “50% edifici zona rossa sono vulnerabili, rischio medio-alto”