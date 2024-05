Terremoto oggi Cuneo M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma di M 3.5 sull’isola di Malta

Andiamo a fare il punto come ogni giorno anche oggi, martedì 21 maggio 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello accaduto a Sampeyre, in provincia di Cuneo (Piemonte), con una magnitudo di 1.7 gradi, sisma avvenuto alle ore 7:45. Un’altra scossa è stata segnalata a un chilometro a est di Ripalimosani, in provincia di Campobasso, un sisma che è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 0.9 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:22 fra lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 41.6180 gradi di latitudine, 14.6790 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Matrice, Montagano, San Giovanni in Galdo, Campobasso e Campolieto, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona dell’epicentro è risultata essere Benevento, distante 55 chilometri, con San Severo più staccata a 59, quindi Caserta a 67, poi Foggia a 74 e infine Avellino a 79.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto lieve è stata localizzata a quattro chilometri a sud ovest di Fiastra, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico ha avuto come magnitudo 0,8 gradi sulla scala Richter, quindi un sisma sempre molto lieve. Le sue coordinate geografiche sono state 42.9990 gradi di latitudine, longitudine di 13.1390 gradi e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, sempre così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

L’orario del sisma, le 2:10, mentre i comuni in zona sono risultati essere Acquacanina, Fiordimonte, Ussita, Bolognola e Pievebovigliana, tutte località della provincia di Macerata. Foligno dista invece 36 chilometri di distanza dall’epicentro, con Teramo a 60, quindi Perugia a 62 e infine Terni a 63. Da segnalare infine una scossa di terremoto oggi avvenuta sull’isola di Malta, un sisma che ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 1:57 della notte passata.

