Dopo l’evento sismico di ieri in Giappone con una magnitudo di 6.9 gradi sulla scala Richter, andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto oggi principali e vi diciamo subito che nelle ultime ore non si è registrata alcuna replica sull’isola nipponica, di conseguenza non arrivano notizie preoccupanti dallo stesso territorio. Anche in Italia la situazione è stata decisamente tranquilla per quanto riguarda gli eventi sismici, visto che come sempre i movimenti tellurici non hanno superato mai magnitudo importanti e oggi sono persino rimasti sotto i 2.0 gradi sulla scala Richter.

La scossa di terremoto oggi principale è stata quella localizzata ad undici chilometri a ovest di Acceglio, in provincia di Cuneo, nella regione Piemonte. Alle ore 00 e cinquantotto minuti di oggi, un evento sismico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter si è verificato vicino a Bellino e Prazzo, nonché a cinquantasei chilometri da Cuneo e a 83 da Moncalieri. La scossa non ha ovviamente causato alcun problema così come quella che è stata segnalata a Bronte, in provincia di Catania, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, alle ore 5:25 di stamane.

TERREMOTO OGGI A COSENZA E TERNI

Il sisma vicino ad Adrano e Biancavilla non è stato avvertito dalla popolazione locale, ed è finito quindi solo sul bollettino dell’Ingv per mera statistica. Probabilmente è stato avvertito l’evento tellurico della tarda serata di ieri, delle ore 23:49 in quel di Orsomarso, in provincia di Cosenza.

E’ stato infatti un sisma con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, quindi più forte rispetto a quello precedente, localizzato vicino a Santa Domenica Talo e Verbicaro, nonché a 65 chilometri da Cosenza. Infine la scossa avvenuta sempre ieri sera in provincia di Terni, nella regione Umbria, precisamente in quel di Montecchio, un sisma con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter localizzato nei pressi di Viterbo e appunto di Terni.

