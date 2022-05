Terremoto oggi Cuneo M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Adriatico

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 3 maggio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello che si è verificato ancora una volta a Cuneo, in Piemonte, precisamente a tre chilometri a sud ovest della località di Pontechianale.

L’evento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 4:58 di oggi, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.6110 gradi di latitudine, 7.0010 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona si trovano i comuni di Bellino, Casteldelfino, Elva, Prazzo e Acceglio, tutte località del cuneese. Cuneo è risultata anche essere la città più vicina all’epicentro, distante 50 chilometri, con Moncalieri più staccata a 69, quindi Torino a 74.

TERREMOTO OGGI NELL’ADRIATICO CENTRALE E ALLE EOLIE

Sempre nella giornata di oggi è si è verificata una scossa di terremoto nel mar Adriatico centrale, in mare aperto. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e il sisma è stato localizzato alle ore 3:47 della notte passata, fra lunedì 2 e martedì 3 maggio 2022. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 42.7320 gradi di latitudine, 15.8900 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi nel mar Ionio, alle ore 6:07, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, mentre alle ore 5:11, un evento tellurico è stato segnalato sulla costa siciliana in provincia di Messina di magnitudo 2.1 gradi. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi nei pressi delle Isole Eolie, in provincia di Messina, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso l’evento tellurico è avvenuto nella notte, alle ore 2:37, ed è stato classificato con coordinate geografiche pari a 38.4140 gradi di latitudine, 14.5250 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello marino.

