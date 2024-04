Terremoto oggi Cuneo M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa registrata anche a Perugia

E’ mercoledì 17 aprile 2024 e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi sul nostro territorio. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a un chilometro a nord ovest di Oncino, in provincia di Cuneo, nella regione Piemonte.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato la scorsa notte, alle ore 4:53, così come rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le sue coordinate geografiche sono state 44.6840 gradi di latitudine, 7.1810 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Ostana, Crissolo, Paesana, Sampeyre e Sanfront, tutti nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro. La città più vicina con almeno 50mila abitanti è stata invece Cuneo, distante 44 chilometri, seguita da Moncalieri a 53 chilometri di distanza, quindi Torino e Asti.

TERREMOTO OGGI A SPOLETO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata a tre chilometri a nord di Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:45 fra martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7650 gradi di latitudine e 12.7280 gradi di longitudine, ad una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona i comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 21 chilometri, con Terni più staccata a 24, quindi Perugia a 47 e infine Viterbo a 64. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti: saremo comunque pronti a segnalarvi eventuali altri eventi tellurici nel caso si dovessero registrarne di importanti nel corso di oggi.

