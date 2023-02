Terremoto oggi Cuneo M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Bari

E’ venerdì 17 febbraio 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’ultimo sisma importante segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è quello avvenuto a 4 chilometri a sud ovest della località di Monterosso Grana, comune in provincia di Cuneo (Piemonte). Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato di preciso alle ore 00 e 35 minuti di oggi.

Le sue coordinate geografiche, come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma che l’ha localizzato, sono state 44.3800 gradi di latitudine, 7.2970 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni in zona si segnalano Pradleves, Demonte, Castelmagno, Valgrana e Valloriate, tutte località del cuneese, mentre la città più vicina è risultata Cuneo, distante 20 chilometri dall’epicentro, con Sanremo più staccata a 73 chilometri.

TERREMOTO OGGI A BARI E IN CROAZIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve si è verificata oggi in Italia precisamente a otto chilometri ad ovest di Corato, in provincia di Bari (Puglia). In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:00 esatte della notte passata, fra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2023.

Le coordinate geografiche del terremoto pugliese di oggi sono state 41.1310 gradi di latitudine, 16.3200 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni localizzati in zona dai sismografi sono stati Andria, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bisceglie, tutte località del barese e della provincia di Andria-Trani. Propria Andria, a soli 11 chilometri di distanza, è risultata la città più vicina all’epicentro, con Trani più staccata a 18. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata oggi alle ore 00:43 lungo la costa croata settentrionale, in Crozia: il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter.

