TERREMOTO OGGI L’AQUILA M 3.7/ Ingv ultime notizie, scosse anche nelle Marche

Dopo il terremoto che si è registrato nella mattinata di oggi a Cuneo, nel corso della gioranta l’Ingv ha registrato numerose altre scosse in tutta Italia. Particolarmente intense, tra queste, due scosse che si sono registrate a L’Aquila e a Lucoli (a circa 6 km di distanza dal capoluogo abruzzese), rispettivamente di magnitudo 3.6 e 3.7, avvenuti a poco meno di un minuto di distanza l’una dall’altra, precisamente alle 17:52 e alle 17:53, con un scarto esatto di 20 secondi.

Inoltre, si è registrato un altro terremoto oggi, poco distante dall’Abruzzo, ma nelle Marche, precisamente nella città di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 2.9 alle ore 18:27. Questa, però, è stata la quarta scossa che si è registrata in giornata nella stessa città, dopo due scosse a breve distanza l’una dall’altra (alle 9:13 e alle 9:16), che hanno avuto magnitudo di 2.5 e 2.1, ed una terza che ha preceduto la più intensa delle quattro alle ore 18:09, con una magnitudo di 2.7. (Agg di Lorenzo Drigo)

TERREMOTO OGGI A CUNEO

E’ mercoledì 22 novembre 2023 e anche oggi come ogni giorno andremo a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese e non solo. Spulciando il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e il suo bollettino aggiornato live, in tempo reale, si evince che l’ultimo movimento tellurico importante è stato quello localizzato a sei chilometri a sud di Pradleves, in provincia di Cuneo, nella regione Piemonte.

Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 2:57 fra martedì 21 e mercoledì 22 novembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.3700 gradi di latitudine, 7.2680 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona la Sala Sismica INGV-Roma ha individuato i comuni di Monterosso Grana, Demonte, Aisone, Valloriate e Valgrana. Cuneo, distante 23 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, con Sanremo più staccata a 74, quindi Moncalieri a 78.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Marche, di preciso a due chilometri a est di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, registrato la notte scorsa all’1 e 42 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.9990 gradi di latitudine, 13.0250 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Visso, Muccia e Serravalle di Chienti. Foligno, distante 27 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, seguita da Perugia a quota 53, quindi Terni a 58 e infine Teramo a 67. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, in caso di nuovi movimenti tellurici aggiorneremo la stessa.

