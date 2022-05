Terremoto oggi Cuneo M 2.9/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Pontechianale

E’ lunedì 2 maggio 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo, è quello che è stato registrato in provincia di Cuneo, precisamente a Pontechianale. Si tratta di un evento tellurico di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 6:52 di stamane, e che è stato accompagnato da altre quattro scosse, prima e dopo l’evento, con una magnitudo compresa fra 2.1 e 2.22 gradi. Alle ore 6:45 si è invece verificata una scossa in provincia di Modena di M 2.0, mentre un altro terremoto è avvenuto lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, alle ore 6:03 di questa mattina.

Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrata in un epicentro con coordinate geografiche pari a 38.3760 gradi di latitudine, 15.3780 di longitudine, e una profondità di 118 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi è avvenuto in mare aperto ma non troppo lontano dalla costa, visto che nelle vicinanze vengono segnalati i comuni di Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico. Messina dista invece 26 chilometri, con Reggio Calabria a 38, Acireale a 87 e infine Catania a 100 chilometri. Ovviamente il terremoto non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A MODENA DI M 1.6: ECCO TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv alle ore 2:03 della notte passata, fra domenica 1 e lunedì 2 maggio 2022, precisamente a quattro chilometri a sud est della località di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena (siamo in Emilia Romagna).

Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, avente coordinate geografiche pari a 44.4070 gradi di latitudine, 10.7120 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare. I sismografi dell’Ingv segnalano nelle vicinanze i comuni di Serramazzoni, Polinago, Montefiorino, Palagano e Lama Mocogno, mentre Modena è risultata essere la città più vicina, distante 32 chilometri, con Reggio Emilia a 33, quindi Carpi a 34 e infine Bologna a 51. Anche in questo caso non si sono verificati danni o feriti.

