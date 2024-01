Terremoto oggi Cuneo M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Rieti

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, ultimo dì del mese, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali registrate in Italia e non solo. Come appuriamo dal portale online dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato lungo il confine fra Italia e Francia, non troppo distante dalla città piemontese di Cuneo.

Si è trattato di un terremoto con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:42 fra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024. Secondo quanto raccolto dalla Sala Sismica INGV-Roma le sue coordinate geografiche sono state 44.7200 gradi di latitudine, 6.8360 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. In zona è stato individuato il comune di Pontechianale, in provincia di Cuneo, e proprio la città piemontese è risultata quella più vicino all’epicentro, distante 67 chilometri dal sisma, con Moncalieri più staccata a 74 e Torino a 77.

TERREMOTO OGGI RIETI, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi è stata individuata un’altra scossa di terremoto, questa volta nella regione Lazio, in provincia di Rieti. Si è trattato di preciso di un sisma con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter localizzato a quattro chilometri a ovest di Amatrice. Anche in questo caso l’evento è avvenuto la notte passata, alle ore 1:42, mentre le sue coordinate geografiche sono state 42.6300 gradi di latitudine, 13.2420 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma, che ha localizzato il sisma, ha segnalato anche i comuni in zona, leggasi Cittareale, Montereale, Accumoli, Capitignano e Campotosto, della provincia di Rieti e L’Aquila. Proprio il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 34 chilometri, con Teramo a 38, quindi Terni a 49 e infine Foligno a 57. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

