Terremoto oggi Empoli M 2.0/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Siracusa

Anche oggi, sabato 26 agosto, andiamo a vedere quali scosse di terremoto si sono verificate nel nostro Paese e all’estero. Partiamo da quella, di magnitudo 2.0 sulla scala Richter, che nella tarda serata di ieri ha fatto tremare Empoli, alle ore 22:49. La Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6960, 10.9120 ad una profondità di 7 km.

Poco dopo un episodio sismico di lieve entità è stato riscontrato anche nella provincia di Frosinone. Alle ore 03:46 infatti una scossa ha colpito il comune di Alvito, per la precisione con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6910, 13.7220 ad una profondità di 8 km. Il magnitudo è stato di 1.7 sulla scala Richter. Entrambi i fenomeni non sono stati avvertiti dalla popolazione, dato che la potenza è stata molto ridotta e per di più sono avvenuti nelle ore notturne, quando la maggior parte delle persone dormiva.

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCHE IL MAR TIRRENO

Gli ultimi dati provenienti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rivelano che c’è stata alle 08:09 una scossa di terremoto oggi anche nel Mar Tirreno meridionale, di magnitudo 2.1 sulla scala Richter, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5080, 15.5100 ad una profondità di 126 km. Non ci sono comuni entro 20 km dall’epicentro. Anche la Sicilia sta continuando in queste ore a tremare con un episodio sismico di magnitudo 1.7 sulla scala Richter che si è verificato nella costa in prossimità di Siracusa, alle ore 09:29, con coordinate geografiche (lat, lon) 36.8600, 15.2480 ad una profondità di 28 km.

Infine, da segnalare per quel che concerne i terremoti all’estero, una scossa di magnitudo 2.6 avvenuta in Croazia, nei pressi della città di Fiume, alle ore 09:16. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 45.3730, 14.4810 ad una profondità di 13 km. Non si segnalano danni a cose o persone.











