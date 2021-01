Terremoto oggi Enna M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Sperlinga

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia, partendo dall’ultima segnalazione, quella della ore 1:38 della notte appena passata, fra lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021. Si tratta di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter registrato in provincia di Enna (in Sicilia), precisamente a sei chilometri a nord di Sperlinga. Come comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio sito web, il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 37.82 gradi di latitudine e 14.34 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito la scossa odierna sono stati quelli di Castel di Lucio, Nicosia, Gangi, Capizzi e Mistretta, mentre a livello di città si segnalano Catania, Agrigento e Palermo dislocate in un raggio compreso fra i 75 e i 90 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI A SPERLINGA, SCOSSA ANCHE IN PROVINCIA DI MESSINA

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi sempre in zona Sperlinga, precisamente alle ore 00:52 della scorsa notte e con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche molto simili al terremoto appena elencato sopra, leggasi 37.83 gradi di latitudine, 14.34 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare (l’ipocentro). Non sono state registrate altre scosse superiori alla magnitudo 2.0 in Italia quest’oggi, mentre va segnalata una scossa avvenuta nella serata di ieri sempre a Messina, precisamente a quattro chilometri a sud di Moio Alcantara, sempre in Sicilia. L’evento è stato comunicato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) alle ore 20:18 ed ha avuto una magnitudo pari a 2.3 gradi sulla scala Richter. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni agli edifici o alle strade, ne tanto meno feriti o vittime: soltanto, come avviene in questi casi, tanta paura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA