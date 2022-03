Terremoto oggi Enna M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Potenza

L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha aggiornato anche oggi, giovedì 31 marzo 2022, il suo bollettino “live” riguardante le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. L’ultima significativa è quella che è avvenuta in Sicilia, precisamente a tre chilometri a sud ovest della località di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:39.

Terremoto oggi Pisa M 1.7/ Ingv ultime notizie, trema anche Grosseto

Il terremoto di oggi in Sicilia ha avuto coordinate geografiche pari a 37.363 gradi di latitudine, 14.344 di longitudine, e una profondità di 49 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto sottolineato dalla Sala Sismica INGV-Roma nella zona vi sono i comuni di San Cono, Mirabella Imbaccari, Aidone, San Michele di Ganzaria, e Barrafranca, paesi della provincia di Enna e di Catania che potrebbero aver avvertito il sisma in questione. Caltanissetta, distante 29 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Gela a 34, Vittoria a 49 e Ragusa a 60.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.6/ Ingv, ultime notizie Napoli: "Boato e paura..."

TERREMOTO OGGI A POTENZA, SCOSSA A SAN MURO LUCANO: I DETTAGLI INGV

Sempre oggi l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto, sempre al sud della nostra penisola. Un movimento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter si è verificato nella regione Basilicata, a quattro chilometri di distanza da San Muro Lucano, in provincia di Potenza.

Il terremoto è stato registrato all’alba di oggi, alle ore 4:54, ed ha avuto coordinate geografiche geografiche pari a 40.716 gradi di latitudine, 15.478 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni in zona si segnalano Ricigliano, Bella, Balvano, Castelgrande e San Gregorio Magno, paesi in provincia di Salerno e di Potenza. Proprio la nota cittadina della Basilicata è risultata essere quella più vicina all’epicentro, a 29 chilometri di distanza, con Battipaglia a 43 e più staccata la campana Salerno, a 61 chilometri.

Terremoto oggi mar Tirreno M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA