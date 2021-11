Terremoto oggi Enna M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi o nelle ultime ore in Italia e all’estero, affidandoci al sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e classifica i vari sismi. L’ultimo evento tellurico avvenuto sul nostro territorio è stato quello della notte appena passata, fra lunedì 8 e martedì 9 novembre, alle ore 1:22 in provincia di Enna, in Sicilia. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, localizzato a due chilometri ad est di Sperlinga, con coordinate geografiche pari a 37.759 gradi di latitudine, 14.375 di longitudine e una profondità di 59 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Foggia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

In base a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Nicosia, Cerami, Nissoria, Leonforte e Capizzi, mentre a livello di città si segnala la presenza di Caltanissetta a 40 chilometri di distanza, quindi Catania a 69, Acireale a 72. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv nella serata di ieri, poco prima delle ore otto di sera, precisamente le 19:59, nella regione Marche, in provincia di Ascoli Piceno.

TERREMOTO OGGI MESSINA M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma in località San Teodoro

TERREMOTO OGGI A ENNA, ASCOLI E IN NICARAGUA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato a due chilometri a nord di Montegallo, con coordinate geografiche pari a 42.862 gradi di latitudine, 13.339 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni si segnalano invece Montemonaco, Montefortino, Arquata del Tronto, Palimiano e Roccafluvione, tutte in provincia di Ascoli e Fermo, mentre per quanto riguarda le cittadine più vicine, Teramo, Foligno e L’Aquila distano rispettivamente 37, 53 e 57 chilometri.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la località di Norcia

Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter avvenuto non in Italia ma in Sud America, precisamente lungo la costa est del Nicaragua, in mare aperto. La scossa è stata localizzata alle ore 20:53 locali, le 2:53 di notte in Italia, e al momento non vi sono notizie di danni o feriti.



