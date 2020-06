TERREMOTO OGGI ENNA M 2.9/ Ingv Sicilia, l’epicentro della scossa a Centuripe

Terremoto in provincia di Enna, in Sicilia. Una scossa di magnitudo 2.9 sulla scala Richter è stata registrata dalle apparecchiature della Sala Operativa INGV-OE (Catania) alle ore 18:35 di oggi, sabato 27 giugno 2020. L’epicentro del sisma è stato localizzato dalle apparecchiature dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisamente nel comune di Centuripe, in corrispondenza del punto di coordinate geografiche pari a latitudine 37.71 e longitudine 17.74. L’ipocentro del terremoto è stato individuato invece ad una profondità nel sottosuolo di 17 km. La scossa, che stando alle prime notizie è stata avvertita distintamente dalla popolazione ma non ha provocato danni a persone e cose, ha interessato da vicino comuni appartenenti alle province di Enna, Catania e Messina.

TERREMOTO OGGI ENNA M 2.9

Il terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter verificatosi a Centuripe, in provincia di Enna, è stato avvertito in particolare nei comuni nel raggio di 20 km dall’epicentro. Dell’elenco, oltre a Centuripe, fanno parte i centri di Adrano, Regalbuto, Bronte, Biancavilla, Troina, Cesarò, Catenanuova, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Maletto, Gagliano Castelferrato, Maniace, Agira e Ragalna. La giornata di oggi, dal punto di vista dei terremoti in Italia, era trascorsa senza particolari sussulti: da segnalare, alle ore 17:50, soltanto una scossa di magnitudo 2.6 sulla scala Richter verificatasi a largo della Costa Siciliana nord orientale, in un’area riconducibile alla provincia di Messina. Anche in questo caso il movimento tellurico non ha fortunatamente causato danni a persone e cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA