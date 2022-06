Terremoto oggi Eolie M 2.6/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.2 in Brasile

E’ mercoledì 8 giugno 2022, e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, aiutandoci con l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto segnalato, l’ultima scossa importante registrata sul suolo nazionale è stata quella avvenuta alle Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicilia).

Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter registrata alle ore 2:17 della notte passata, fra martedì 7 e mercoledì 8 giugno 2022, e avvenuta in una zona con coordinate geografiche pari a 38.7040 gradi di latitudine, 15.1740 di longitudine, e una profondità di 161 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune viene segnalato in zona, mentre le due città più vicine all’epicentro sono risultate essere Messina e Reggio Calabria, distanti rispettivamente 66 e 78 chilometri.

TERREMOTO OGGI FERMO E BRASILE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi nelle Marche, di preciso a cinque chilometri ad ovest della località di Montefortino, in provincia di Fermo. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 5:00 di questa mattina, classificato poi con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9460, 13.2780 ad una profondità di 25 km.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Montemonaco, Bolognola, Amandola, Sarnano e Comunanza, paesi della provincia di Ascoli, Fermo e Macerata. La città più vicina risulta invece essere Foligno, a 47 chilometri di distanza, con Teramo alla stessa distanza e L’Aquila più staccata a 67. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter avvenuta in Brasile, alle ore 19:55 locali, quando in Italia erano le 2:55 di notte: per ora non si hanno notizia su eventuali feriti o vittime e anche nelle precedenti due scosse italiane non si sono registrati danni.

