Terremoto oggi Eolie M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa di M 7.1 in Nuova Zelanda

Andiamo anche oggi a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia, e non solo. Secondo il bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico segnalato è quello avvenuto lungo le Eolie, note isole siciliane della provincia di Messina.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Bologna

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 00 e 53 minuti, nel cuore della notte passata fra domenica 23 e lunedì 24 aprile 2023. Il movimento tellurico ha avuto, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, delle coordinate geografiche pari a 38.5110 gradi di latitudine, 14.5550 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona non sono stati individuati dei Comuni visto che il sisma si è verificato lontano dalla terra ferma, mentre la cittadina più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante 94 chilometri.

Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Malta

TERREMOTO OGGI A MACERATA E IN NUOVA ZELANDA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto verificatesi oggi, segnalate dall’Ingv, anche quella avvenuta nelle Marche, in provincia di Macerata, di preciso a sei chilometri a sud est della località di Castelsantangelo sul Nera. In questo caso si è trattato di un movimento leggere, con una magnitudo di 1,2 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 42.8540 gradi di latitudine, 13.1970 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

L’evento è avvenuto alle ore 2:36 della notte passata e in zona sono stati individuati i comuni di Norcia, Ussita, Montegallo, Montenomaco e Arquata del Tronto, località della provincia di Perugia, Macerata e Ascoli, visto che il sisma è avvenuto a cavallo di Umbria e Marche. Infine, per quanto riguarda le città con 50mila abitanti più vicine al sisma, si segnalano Foligno, distante 42 chilometri, Teramo a 47 e Terni a 55. L’Ingv ha infine segnalato una violenta scossa di magnitudo 7.1 gradi sulla scala Richter accaduta in Nuova Zelanda presso le Kermadec Islands, alle ore 2:42 italiane.

Terremoto oggi Catania M 4.4-4.9/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta la Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA