Terremoto oggi Eolie M 2.9/ Ingv ultime notizie, sisma leggero anche a Bergamo

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi, giovedì 12 ottobre 2023, andremo come sempre a scoprirlo sulle nostre pagine. Dall’analisi del bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è emerso che l’ultima scossa importante è stata quella localizzata alle Isole Eolie, provincia di Messina (Sicilia).

Il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle 00 e 10 minuti. Segnalate come sempre le sue coordinate geografiche, leggasi 38.6760 gradi di latitudine, 14.8930 di longitudine, e una profondità di 273 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Malfa, Santa Marina Salina e Leni, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è risultata essere Messina, distante 79 chilometri dall’epicentro, con Reggio Calabria più staccata a 91.

TERREMOTO OGGI BERGAMO: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi è stato segnalata una scosse di terremoto in Lombardia, di preciso a due chilometri a nord ovest di Urgnano, in provincia di Bergamo. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 00 e 39 minuti di oggi dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le sue coordinate geografiche sono state 45.6100 gradi di latitudine, 9.6760 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare.

Comun Nuovo, Spirano, Pognano, Zanica e Verdello, i comuni della bergamasca registrati nella zona del sisma mentre la città più vicina è risultata Bergamo, a soli 10 chilometri dall’epicentro, con Monza più staccata a 31, quindi Sesto San Giovanni a 35, Cinisello Balsamo a 36, infine Milano a 41. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti, in caso di eventuali ulteriori scosse importanti saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva sempre su queste pagine.

