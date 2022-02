Terremoto oggi Fermo M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

Anche oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e all’estero. Il nostro punto di riferimento resta come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno classifica e analizza live, in tempo reale, tutti i movimenti tellurici del mondo. L’ultima scossa di terremoto significativa è quella avvenuta oggi nella regione Marche, precisamente ad un chilometro a nord est di Montelparo, in provincia di Fermo.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa in Costa Azzurra

Si è trattato in realtà di un evento tellurico molto lieve, di magnitudo 1.9 gradi, avvenuta alle ore 1:45 della notte passata, fra martedì 8 e mercoledì 9 febbraio 2022. La scossa è stata segnalata in una zona con coordinate geografiche pari a 43.024 gradi di latitudine, 13.541 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni più vicini, si segnalano Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Santa Vittoria in Matenano e Monsampietro Morico, tutte località del fermano. A livello di città, invece, troviamo Teramo, Ancona e Foligno in un raggio compreso fra i 45 e i 70 chilometri di distanza.

Terremoto oggi Trento M 2.3/ Ingv ultime notizie, tremano anche Istria e Albania

TERREMOTO OGGI A SALERNO E UNA SCOSSA ANCHE AD ACCUMOLI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi nella regione Campania, precisamente in provincia di Salerno, lungo la costa cilentana. Anche in questo caso si è trattato di un terremoto lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, e l’evento è stato registrato con un epicentro avente coordinate geografiche (lat, lon) 40.035, 14.99 ad una profondità di 4 km.

Pollica è stato l’unico comune segnalato in zona, mentre Battipaglia, Salerno, Cava de’ Tirreni e Castellammare di Stabia, sono le città più vicine. Infine, segnaliamo un terremoto in provincia di Rieti, precisamente ad Accumoli, avvenuto nella serata di ieri, alle ore 19:47, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. In tutti i casi segnalati su questa pagina, non si sono verificati danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI TOSCANA: M 3.8 VIAREGGIO/ Ingv ultime notizie: sisma anche ad Accumoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA