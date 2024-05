Terremoto oggi Ferrara M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Come ogni giorno anche oggi, martedì 7 maggio 2024 andremo a scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle scorse ore, ma anche oltre i confini nazionali. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato un sisma in particolare a due chilometri a sud est di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, nella regione Emilia Romagna. Si è trattato di un movimento tellurico che, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:16 di oggi, martedì 7 maggio 2024.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.2/ Sciame sismico nella notte: tanta paura e gente in strada

Le sue coordinate geografiche sono state 44.6830 gradi di latitudine, 11.8260 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di venti chilometri dall’epicentro sono stati Argenta, Voghiera, Ostellato, Masi Torello, Molinella e infine Tresigallo. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Ferrara, distante 24 chilometri, con Imola più staccata a 38, quindi Ravenna A 42, poi Rovigo a 43, Bologna a 44, Faenza alla stessa distanza, quindi Forlì a 54 chilometri.

Terremoto oggi Cosenza ML 2.0/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Mar Tirreno

TERREMOTO OGGI MESSINA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, precisamente quella avvenuta in mare, non troppo distante dalla costa, lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:26 fra lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.3960 gradi di latitudine, 15.3930 di longitudine, e una profondità di 117 chilometri sotto il livello del mare, un ipocentro quindi piuttosto profondo. In zona sono stati solo tre i comuni individuati, leggasi Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante 27 chilometri, con Reggio Calabria a 39 e quindi Acireale a 89.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Bari e Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA