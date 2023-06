Terremoto oggi Filippine M 6,2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa in provincia di Trento

E’ giunto il momento di andare a scoprire anche oggi, giovedì 15 giugno 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello che è stato localizzato nelle Filippine, una violenta scossa sull’isola di Luzon registrato alle ore 4:19 di questa mattina e con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter. L’evento per ora non ha provocato danni, feriti o vittime, ma sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata per avere il quadro più certo.

In Italia, invece, la principale scossa di terremoto è quella avvenuta a tre chilometri a ovest di Vallarsa, in provincia di Trento (siamo in Trentino Alto Adige). L’evento tellurico è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 2:41 della notte passata, fra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 45.7840 gradi di latitudine, 11.0810 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Ala, Trambileno, Brentonico, Mori, Rovereto e Avio. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Trento, distante 32 chilometri, con Verona più staccata a 39, quindi Vicenza a 45 chilometri.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto molto lieve, leggasi quella avvenuta a 4 chilometri da Preci, in provincia di Perugia (siamo nella regione Umbria), con una scossa di 1.2 gradi di magnitudo sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato alle ore 2:14 della notte passata, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.9130 gradi di latitudine, 13.0500 di longitudine e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 12 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato localizzato nei pressi di Preci, Ussita, Castelansatangelo sul Nera, Monte Cavallo e Sellano, località della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra Umbria e Marche. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 29 chilometri, con Terni a 51, quindi Perugia a 58 e infine Teramo a 60.

