Terremoto oggi Firenze M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 14 maggio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo le indicazioni fornite dagli esperti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non si ferma lo sciame sismico in provincia di Firenze, anche se gli ultimi movimenti tellurici sono decisamente lievi. A Impruneta, località nei pressi del capoluogo toscano dove negli scorsi giorni si sono registrate numerose scosse fra cui anche alcune superiori alla magnitudo 3.0 gradi, si è verificato un lieve sisma poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:12, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 43.6550 gradi di latitudine, 11.2650 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Tavarnelle Val di Pesa, paesi che abbiamo imparato a conoscere in particolare in questi giorni, appunto per lo sciame sismico in corso. Firenze dista invece 13 chilometri dall’epicentro, con Scandicci alla stessa distanza, quindi Prato a 29 chilometri e Siena a 38.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MACERATA, I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi a tre chilometri a ovest della località di Muccia, in provincia di Macerata. In questo caso si è trattato di un movimento di 1.6 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 3:41 della notte passata, fra venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022, avente coordinate geografiche pari a 43.0880 gradi di latitudine, 13.0070 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Serravalle di Chienti, Pieve Torina, Pievebovigliana, Camerino e Sefro, le località in zona, mentre Foligno, Perugia e Terni sono state le città più vicine all’epicentro.

Da segnalare infine due scosse di terremoto lungo la costa siciliana in provincia di Messina, una di magnitudo 2.5 gradi alle 6:27 e una di M 2.1 alle ore 5:04. Infine, una scossa a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, di magnitudo 2.0 gradi alle 7:32 e una di magnitudo 3.4 in Albania alle 7:34.











