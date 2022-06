Terremoto oggi Firenze M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa nell’Adriatico Centrale

E’ mercoledì 29 giugno 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, e non solo, nelle ultime ore. Secondo quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, noto anche come Ingv, nessun sisma significativo è stato registrato nel nostro Paese in queste ultime ore, di conseguenza l’ultimo “importante” resta quello avvenuto nella tarda serata di ieri nel mar Adriatico Centrale, di fronte alla costa di Molise e Puglia, con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato registrato di preciso alle 22:18, con coordinate geografiche pari a 42.6350 gradi di latitudine, 16.2780 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non ha interessato da vicino alcun comune visto che lo stesso è avvenuto ben lontano dalla terraferma, di conseguenza i suoi effetti sono stati di fatto nulli.

TERREMOTO OGGI A FIRENZE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi non si sono invece registrate particolari scosse significative, se non quella avvenuto nella regione Toscana, in provincia di Firenze, a 4 chilometri a sud ovest della località di Montelupo Fiorentino. L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, e le coordinate geografiche in questo caso sono state di 43.6980 gradi di latitudine, 10.9930 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Vicino al terremoto sono stati localizzati i comuni ci Capriaia e Limite, Montespertoli, Castelfiorentino e Vinci, tutti paesi della provincia di Firenze, mentre la cittadina più prossima alla zona del sisma è risultata essere Scandicci, distante solo 17 chilometri con Prato a 22 e Firenze e 23. Entrambe le scosse segnalate su queste pagine non hanno causato dei danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno delle ferite: nessuno è infatti rimasto coinvolto.

