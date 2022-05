Terremoto oggi Firenze M 2.0/ Ingv ultime notizie, prosegue lo sciame a Impruneta

Andiamo ad analizzare anche oggi, venerdì 13 maggio 2022, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento tellurico “importante” registrato è stato quello di ieri sera, che vi abbiamo già riportato, di magnitudo 3.7 gradi sulla scala Richter a Impruneta, a pochi chilometri da Firenze: “Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli”, ha commentato Alessio Calamandrei, sindaco della stessa località.

TERREMOTO OGGI FIRENZE 3.7 ML/ Ingv ultime notizie: trema la terra in Toscana

Stamattina un’altra scossa ha segnalato la zona, precisamente alle ore 7:49 con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, e el corso della notte altre scosse di terremoto hanno interessato il fiorentino, seppur di lieve entità, come ad esempio quella che è stata registrata alle ore 4:39 di oggi, a cinque chilometri a sud di Impruneta, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter. Si è trattato di una scossa di terremoto con coordinate geografiche pari a 43.6450 gradi di latitudine, 11.2540 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. L’evento tellurico ha interessato, secondo la Sala Sismica INGV-Roma, i comuni limitrofi di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa e Bagno a Ripoli, mentre Scandicci, Firenze e Prato sono state le città più vicine all’epicentro.

Terremoto oggi Firenze M 2.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Argentina

TERREMOTO OGGI A PARMA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare infine un’altra scossa di terremoto avvenuta sempre nella notte di oggi, precisamente a due chilometri a nord di Corniglio, in provincia di Parma (Emilia Romagna).

L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 3:24 non distante da Berceto, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti, Palanzano e Calestano. Entrambe le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia non hanno ovviamente causato dei danni ne tanto meno dei feriti, visto la loro moderatezza.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Firenze M 3.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa ad Impruneta

© RIPRODUZIONE RISERVATA