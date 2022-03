Terremoto oggi Firenze M 2.1/ Ingv ultime notizie: sciame sismico in Toscana

Il bollettino terremoto oggi, domenica 27 marzo 2022, raccoglie anche in data odierna le scosse avvenute in Italia e nel resto del mondo, facendo riferimento, come di consueto, a quanto rilevato dalla strumentazione dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che, quotidianamente, registra in diretta i movimenti tellurici che hanno luogo nel Belpaese e non solo. L’ultimo significativo è quello verificatosi in provincia di Firenze, precisamente a Palazzuolo sul Senio, dove dalla serata di ieri è in atto un vero e proprio sciame sismico, visto che da poco prima delle 20 di sabato 26 marzo sino a questa mattina sono stati registrati oltre 20 episodi dai sismografi nazionali.

Terremoto oggi Parma M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rieti

La scossa più potente, di magnitudo 2.3, ha avuto luogo ieri, mentre per quanto attiene alla giornata di oggi, il terremoto più forte è stato di magnitudo 2.1 (ore 1.41). Il suo epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.16 gradi di latitudine e 11.527 di longitudine, a una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece le località limitrofe, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i Comuni di Castel del Rio, Casola Valsenio, Fontanelice, Marradi, Firenzuola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Monghidoro e Tredozio.

Terremoto oggi confine Italia-Svizzera M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa a Rieti

TERREMOTO OGGI: TREMA LA TERRA ANCHE IN PROVINCIA DI MODENA

Poco prima delle 5.05 di oggi, una scossa di terremoto ha invece interessato la regione Emilia-Romagna. Un sisma tutto sommato lieve, dal momento che la sua magnitudo è stata inferiore ai due gradi (1.6), e il movimento tellurico è stato individuato a 4 chilometri a sud-ovest della nota località di San Possidonio, in provincia di Modena.

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche di 44.869 gradi di latitudine e 10.965 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi in zona, si segnalano Concordia sulla Secchia, Novi di Modena, Cavezzo, Moglia, Mirandola, Medolla, Rolo, San Prospero, Carpi, Fabbrico San Giacomo delle Segnate, Reggiolo, San Giovanni del Dosso, Rio Saliceto, San Felice sul Panaro, Gonzaga, Soliera, Quistello, Bastiglia, Schivenoglia, Campagnola Emilia, Camposanto, Pegognaga, Bomporto, Poggio Rusco, Correggio, Novellara, Villa Poma, Ravarino e San Benedetto Po.

Terremoto oggi Modena M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA