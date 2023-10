Terremoto oggi Firenze M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Rieti

Andiamo a fare il punto sulle principali scosse di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi, sabato 28 ottobre 2023, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto comunicato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato a un chilometro a sud di Marradi, in provincia di Firenze, dove è in corso uno sciame sismico con centinaia di scosse, tutte comunque molto lieve.

La più “importante” è stata quella localizzata elle ore 4:45 di oggi dalla Sala Sismica INGV-Roma avente una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state 44.0630 gradi di latitudine, 11.6140 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati invece individuati i comuni di Palazzuolo sul Senio, Tredozio, Portico e San Benedetto, San Godenzio e Premilcuore, località della provincia di Firenze ma anche di Forlì-Cesena, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra l’Emilia Romagna e la Toscana. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Faenza, distante 33 chilometri, con Imola alla stessa distanza, quindi Forlì a 39, poi Firenze a 43 e Prato a 46.

TERREMOTO OGGI A RIETI, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto , precisamente quella di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter avvenuta a 6 chilometri a est di Cittareale, in provincia di Rieti, nella regione Lazio.

In questo caso l’evento tellurico è stato segnalato nel cuore della notte passata, alle ore 1:27 fra venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 42.5940 gradi di latitudine, 13.2260 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Amatrice, Montereale, Capitignano, Accumolo, Borbona e Campotosto, mentre la città più vicina al terremoto è risultata essere L’Aquila, distante 30 chilometri, con Teramo più staccata a 40, Terni a 48 e infine Foligno a 59.

