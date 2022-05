Terremoto oggi Firenze M 2.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Argentina

L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato per oggi, mercoledì 11 maggio 2022, tramite il suo consueto report aggiornato live, una nuova scossa di terremoto in quel di Impruneta, l’ennesima degli ultimi giorni in provincia di Firenze. L’evento tellurico è avvenuto nel pieno della notte passata, alle ore 3:11, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Firenze M 3.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa ad Impruneta

Le coordinate geografiche del sisma sono state 43.6620 gradi di latitudine, 11.2300 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato la presenza di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Scandicci e Tavernelle Val di Pesa, tutte località del fiorentino. Scandicci, a 12 chilometri di distanza, è risultata essere la città più prossima all’epicentro, con Firenze a 12, quindi Prato a 27, e infine Siena e Pistoia a 39.

Terremoto oggi Firenze M 2.7/ Ingv ultime notizie, sciame sismico ad Impruneta

TERREMOTO OGGI A CATANIA E IN ARGENTINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a sette chilometri a nord ovest di Mazzarrone, in provincia di Catania (Sicilia). In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:41 di notte con coordinate geografiche pari a 37.1360 gradi di latitudine, 14.5160 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano i paesi di Caltagirone, Niscemi, Acate, Grammichele, Licodia Eubea e San Michele di Ganzaria, mentre le città più vicine all’epicentro sono risultate essere Vittoria, Gela e Ragusa. Da segnalare infine una violenta scossa di terremoto avvenuta oggi in Argentina, un movimento tellurico registrato alle ore 1:06 italiane, in Jujuy Province, di magnitudo 6.6 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto quando erano le 20:06 locali, e al momento non sono stati segnalati danni ne tanto meno dei feriti. Non sono da escludere aggiornamenti nel corso della giornata proprio provenienti da quella zona del Sud America.

Terremoto oggi Firenze, M 2.3/ Ultime notizie Ingv: scossa Impruneta, sciame Toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA