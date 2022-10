Terremoto oggi Firenze M 2.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Firenzuola

Anche oggi, martedì 25 ottobre 2022, andremo a fare il punto su quali saranno le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello che si è verificato a 5 chilometri a est della località Firenzuola, in provincia di Firenze, nella regione Toscana. L’evento tellurico in questione è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 5:04, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.1010 gradi di latitudine, 11.4440 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto, secondo la Sala Sismica INGV-Roma, è stato localizzato nei pressi di Palazzuolo sul Senio, Castel del Rio, Marradi, Monghidoro e Borgo San Lorenzo, tutte località della provincia di Firenze e Bologna, visto che il sisma è stato registrato a cavallo fra Toscana ed Emilia Romagna. Imola, distante 35 chilometri, è invece risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, con Prato a 37, quindi Firenze a 40.

TERREMOTO OGGI, SCIAME A FIRENZUOLA, UNA SCOSSA NEL MAR TIRRENO

Da segnalare che nella giornata di oggi, diverse scosse di terremoto sono state registrate a Firenzuola, un vero e proprio sciame sismico attorno alle ore 5:00, e che ha visto come punta massima l’evento di magnitudo 2.2 elencato sopra, ma anche altre scosse di magnitudo 2.0, e diverse più leggere. Fra le scosse di terremoto di oggi anche quella accaduta nel mar Tirreno Meridionale alle ore 3:23 della notte passata, fra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, avente una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 38.4880 gradi di latitudine, 12.2640 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Non è stato individuato alcun comune limitrofo visto che il sisma è avvenuto in mare aperto, mentre le città più vicine sono risultate essere Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, rispettivamente a 56, 78 e 97 chilometri di distanza.

