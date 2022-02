Terremoto oggi Firenze M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Vercelli

E’ lunedì 14 febbraio 2022, e anche oggi andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto registrate in Italia ma anche all’estero. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ente che si occupa di registrare ogni giorno live tutti i movimenti tellurici, si è verificata un sisma in località Carcoforo, comune in provincia di Vercelli, in Piemonte.

La scossa è stata di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è avvenuta alle ore 5:11 di stamane, in una zona con coordinate geografiche pari a 45.931 gradi di latitudine, 7.999 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Macugnaga, Ceppo Morleli, Rima San Giuseppe, Rimasco, Alagna Valsesia, paesi dislocati fra il vercellese e la provincia di Verbania, Cusio, Ossola. A livello di città, invece, la più vicina risulta essere Varese, distante 65 chilometri, con Gallarate a 69, e Novara a 73.

TERREMOTO OGGI IN TOSCANA, TREMA FIRENZE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi, alle ore 3:14 di notte, in Toscana, precisamente a sei chilometri a nord est della località di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. In questo caso il movimento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 43.659 gradi di latitudine, 10.996 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello marino.

I comuni limitrofi sono invece stati Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, e San Miniato, tutti del fiorentino. Scandicci, distante 19 chilometri, è risultata essere la città più vicina, con Firenze a 24 e Prato più staccata a 26. Le due scosse elencate in questa pagina, essendo state molto lievi, non hanno provocato danni a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno dei feriti. Vi diamo appuntamento alla giornata di oggi, in caso di altre scosse di terremoto significative.

