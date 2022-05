Terremoto oggi Firenze, M 2.3/ Ultime notizie Ingv: scossa Impruneta, sciame Toscana

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI FIRENZE

Si conferma nelle ultime settimane una delle aree sismiche più “in attività” la provincia di Firenze: dopo lo spavento per la forte scossa di terremoto avvenuta lo scorso 3 maggio, è ancora la zona di Impruneta (Firenze) a rappresentare nuovo (lieve) segnale di allarme per un terremoto avvenuto oggi alle ore 12.12, con grado di magnitudo 2.3 sulla scala Richter.

Come illustra il bollettino live del centro nazionale INGV, il sisma fiorentino avvenuto poco dopo mezzogiorno ha avuto un ipocentro calcolato a circa 5 km sotto il livello del terreno, con alcune vibrazioni avvertite dalla popolazione senza però alcun danno significativo a case, cose o persone. Oltre a Impruneta, altri Comuni vicino all’epicentro sono stati San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Scandicci, Firenze, Montespertoli, Figline e Incisa Valdarno, Fiesole, Signa, Rignano sull’Arno e Sesto Fiorentino. In nessuno di quesi Comuni è stata comunque segnalata alcuna situazione d’allarme per il terremoto di Impruneta.

SCOSSE DI TERREMOTO NEL MAR TIRRENO: LA SITUAZIONE

Resta comunque lo sciame sismico in Toscana, sempre nella zona di Firenze, con altre piccole scosse nelle ultime 24 ore, con un’altra scossa di terremoto di grado M 2.3 avvenuta oggi alle ore 2.56 del mattino.

Non solo Toscana comunque, nelle ultime ore una scossa di terremoto è stata avvertita anche in provincia di Cuneo, a Pontechianale (grado M 2.2, ipocentro a 13 km sotto il livello del terreno) e ieri sera nel Mar Tirreno al largo della Calabria e della Sicilia, con grado di magnitudo 3.0 Richter ma talmente lontano dalla terra ferma da non generare alcun allarme né segnalazione in merito ad eventuali conseguenze del sisma.

