Terremoto oggi Firenze M 2.4/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 4 maggio 2022, in Italia quanto nel resto del mondo. Stando al bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nessun sisma significativo è avvenuto nelle scorse ore, anche se la zona di Firenze, ieri interessata da molteplici scosse, è stata nuovamente soggetta a vari movimenti tellurici.

TERREMOTO FIRENZE OGGI M 3.7: EPICENTRO IMPRUNETA/ Altra forte scossa in serata

L’ultimo in ordine di tempo è stato quello registrato alle ore 7:04 di oggi, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato a Impruneta, a pochi chilometri dal capoluogo toscano. Alle ore 3:38 della notte passata, fra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, è stata invece segnalata un’altra scossa con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto di preciso a tre chilometri a sud della località di Impruneta, in provincia di Firenze, ed è stato classificato con coordinate geografiche pari a 43.6630 gradi di latitudine, 11.2480 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Bagno a Ripoli e Scandicci, mentre Firenze è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 12 chilometri, con Prato più distante a 27, quindi Siena a 39 e Pistoia a 40.

TERREMOTO OGGI FIRENZE M 3.7/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Cuneo

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI, CONTINUA LO SCIAME SISMICO IN QUEL DI FIRENZE

Altra scossa di terremoto registrata oggi, è quella segnalata dall’Ingv a quattro chilometri a sud est della località di San Casciano in Val di Pesa, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Ancora una volta siamo in provincia di Firenze, e il sisma è stato localizzato alle ore 1:54 della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.6320 gradi di latitudine, 11.2130 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in zona sono quelli di Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Val d’Elsa e Montespertoli, mentre anche in questo caso è stata Firenze la città più vicina, distante 16 chilometri. Entrambe le scosse di terremoto di oggi non hanno comunque provocato danni o feriti.

TERREMOTO OGGI CUNEO M 3.4/ Ingv ultime notizie: già 40 scosse a Pontechianale

© RIPRODUZIONE RISERVATA