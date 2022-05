Terremoto oggi Firenze M 2.7/ Ingv ultime notizie, sciame sismico ad Impruneta

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, lunedì 9 maggio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Il consueto bollettino live offerto dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ci segnala un evento tellurico a 3 chilometri ad est di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze. Si è trattato nel dettaglio di una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:06 della notte passata, fra domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022.

L’evento tellurico è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 43.6530 gradi di latitudine, 11.2280 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, invece, si segnalano Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Montespertoli e Scandicci, mentre, a livello di città, Firenze è risultata essere la più vicina, a 13 chilometri di distanza, con Prato a 28 e Siena più staccata a 38.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO A FIRENZE, TREMANO ANCHE CATANIA E IL TIRRENO

L’Ingv ha segnalato altre tre scosse di terremoto in zona, fra Impruneta e San Cascina, una alle ore 4:42 di magnitudo 2.1, una alle ore 5:12 di magnitudo 2.4 e infine una alle 5:22 di magnitudo 2.1.

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi in Sicilia, precisamente lungo la costa catanese, in provincia di Catania, alle ore 4:31. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 37.4700 gradi di latitudine, 15.5950 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi, registrata alle ore 5:29 di oggi lungo il mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, a 40 chilometri da Messina, 52 da Reggio Calabria e 97 da Acireale.

