Terremoto oggi Firenze M 3.1/ Ingv, ultime notizie: epicentro sisma Borgo San Lorenzo

Trema la provincia di Firenze a causa di una forte scossa di terremoto che è stata registrata qualche minuto fa. A segnalarla la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma si è verificato alle 15:55 di oggi, sabato 20 febbraio 2021, ed è stato di magnitudo M 3.1 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato a 5 chilometri da Borgo San Lorenzo, per la precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.98, longitudine 11.44 e ipocentro ad una profondità di 8 chilometri. La scossa di terremoto avvenuta in Toscana è stata avvertita distintamente dalla popolazione, che infatti ha segnalato il sisma pure via social.

«Pochi minuti fa c’è stata una scossa di terremoto, mi ha fatto sobbalzare il letto… Tutto bene..ma mi ha preso alla sprovvista e ho sobbalzato», ha scritto ad esempio un utente su Twitter. «Ci mancava solo il terremoto oggi», ha invece commentato un altro.

TERREMOTO OGGI M 3.1 A BORGO SAN LORENZO

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fornito anche la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto avvenuto in provincia di Firenze. Oltre a Borgo San Lorenzo, a 5 chilometri dall’epicentro si trova Vicchio (FI). A seguire Scarperia e San Piero, Dicomano, Vaglia, San Godenzo, Londa, Barberino di Mugello, Firenzuola, Rufina, Palazzuolo sul Senio e Marradi. La scossa di terremoto, seppur avvertita distintamente da parte della Toscana, quindi non solo nella provincia di Firenze, fortunatamente non ha causato danni a cose e persone, stando a quanto emerso finora. Peraltro, la Sala Sismica dell’Ingv ha rivisto la stima che aveva diffuso in via provvisoria subito dopo la scossa. Inizialmente era stata, infatti, stimata una magnitudo tra 2.9 e 3.1 M sulla scala Richter, ma dopo pochi minuti è stato fornito il dato definitivo con la magnitudo di 3.1 M sulla scala Richter.





